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Российский солдат застрелил восемь сослуживцев. Фото: inforos.ru

В России военнослужащий застрелил восемь сослуживцев

25 окт 2019, 15:46
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На Забайкалье военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации открыл огонь по своим сослуживцам.

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Вооруженный инцидент произошел 25 октября в поселке Горное Улетовского района Читинской области на территории воинской части — ремонтно-технической базы. Предварительно установлено, что солдат срочной службы, который находился в карауле, начал с автомата расстреливать своих сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.

Злоумышленник сумел застрелить восемь человек. Предварительно установлено, что по меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения. Среди раненых — солдаты-срочники.

Военный, устроивший стрельбу, живой, его уже задержали. Мотивы преступления пока неизвестны. На место происшествия вылетела комиссия во главе с заместителем министра обороны России.

Напомним, в августе смертельную стрельбу в Киевской области устроил 22-летний старший солдат. Во время трагического инцидента контрактник находился в состоянии наркотического опьянения — он употреблял амфетамин.


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