Новости Украины

Горбатюк подтвердил, что против Богдана действительно велось расследование в ГПУ. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n128571-gorbatuk-podtverdil-chto-protiv-bogdana-deystvitelno-velos-rassledovanie-v-gpu.html

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Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины, действительно фигурировал в материалах уголовного производства в Управлении спецрасследований Генпрокуратуры, о чем заявил его бывший руководитель Сергей Горбатюк.

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По словам экс-главы управления, в прокуратуре были подозрения, что Богдан имел влияние на судебные решения, согласно которым Украину обязали выплатить 3,2 млрд грн гарантий корпорации «Единые энергетические системы» перед Министерством обороны России и еще 32 млн грн в пользу РФ, сказал Горбатюк в эфире «Громадського радио».

По этому делу уже больше года мы готовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство Генпрокуратуры это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана, — рассказал он.

При этом Горбатюку ничего не известно о подозрении, которое якобы готовили Богдану.

Отметим, что в эфире украинского телеканала ICTV глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий также подтвердил, что ни САП, ни Национальное антикоррупционное бюро не готовятся вручать подозрение Богдану.

Напомним, по информации СМИ, вопрос о возможности выдвижения подозрения Богдану обсуждался в Управлении спецрасследований Генеральной прокуратуры 21 октября. Следствие якобы считает, что он влиял на решения судов относительно незаконного взыскания с Украины более 3 млрд грн.