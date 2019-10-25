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Ракурс
В Черкассах произошла стычка в облсовете. Фото: Главком

Митингующие устроили драку с полицией в Черкасском облсовете (ФОТО, ВИДЕО)

25 окт 2019, 15:10
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В Черкасском областном совете произошла стычка между полицией и митингующими.

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Участники акции против капитуляции ждали на улице главу облгосадминистрации Игоря Шевченко, но чиновник к ним не вышел. Тогда активисты решили самостоятельно подняться к нему в сессионный зал. На пути демонстрантов стали правоохранители, которые не позволили им попасть внутрь. Об этом сообщает местное издание «Про все».

Впрочем, митингующие не прислушались к словам правоохранителей, и начали протолкнуться внутрь. Вследствие этого в холле госучреждения произошла стычка.

После конфликтной ситуации Игорь Шевченко все же вышел к участникам акции протеста. Он прокомментировал информацию о своем возможном увольнении. После разговора с губернатором активисты зажгли файеры и разошлись.

В Черкассах произошла стычка в облсовете. Фото: provce.ck.ua

В Черкассах произошла стычка в облсовете. Фото: provce.ck.ua

В Черкассах произошла стычка в облсовете. Фото: provce.ck.ua

Напомним, в Херсонской области экс-депутат от «Блока Петра Порошенко» Евгений Рищук находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош на сельском празднике.


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