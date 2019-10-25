В Черкассах произошла стычка в облсовете. Фото: Главком

https://racurs.ua/n128570-mitinguuschie-ustroili-draku-s-policiey-v-cherkasskom-oblsovete-foto-video.html

Ракурс

В Черкасском областном совете произошла стычка между полицией и митингующими.

Loading...

Участники акции против капитуляции ждали на улице главу облгосадминистрации Игоря Шевченко, но чиновник к ним не вышел. Тогда активисты решили самостоятельно подняться к нему в сессионный зал. На пути демонстрантов стали правоохранители, которые не позволили им попасть внутрь. Об этом сообщает местное издание «Про все».

Впрочем, митингующие не прислушались к словам правоохранителей, и начали протолкнуться внутрь. Вследствие этого в холле госучреждения произошла стычка.

После конфликтной ситуации Игорь Шевченко все же вышел к участникам акции протеста. Он прокомментировал информацию о своем возможном увольнении. После разговора с губернатором активисты зажгли файеры и разошлись.

Напомним, в Херсонской области экс-депутат от «Блока Петра Порошенко» Евгений Рищук находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош на сельском празднике.