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У Черкасах сталася сутичка в облраді. Фото: Главком

Мітингувальники влаштували бійку з поліцією у Черкаській облраді (ФОТО, ВІДЕО)

25 жов 2019, 15:10
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У Черкаській обласній раді сталася сутичка між поліцією та мітингувальниками.

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Учасники акції проти капітуляції чекали на вулиці голову облдержадміністрації Ігоря Шевченка, але посадовець до них не вийшов. Тоді активісти вирішили самостійно піднятися до нього у сесійну залу. На дорозі демонстрантів стали правоохоронці, які не дозволили їм потрапити всередину. Про це повідомляє місцеве видання «Про все».

Втім, мітингувальники не дослухалися до слів правоохоронців і почали проштовхнутися всередину. Внаслідок цього у холі держустанови сталася сутичка.

Після конфліктної ситуації Ігор Шевченко все ж вийшов до учасників акції протесту. Він прокоментував інформацію про своє можливе звільнення. Після розмови з губернатором активісти запалили фаєри й розійшлися.

У Черкасах сталася сутичка в облраді. Фото: provce.ck.ua

У Черкасах сталася сутичка в облраді. Фото: provce.ck.ua

У Черкасах сталася сутичка в облраді. Фото: provce.ck.ua

Нагадаємо, в Херсонській області екс-депутат від «Блоку Петра Порошенка» Євгеній Рищук перебуваючи у нетверезому стані, влаштував дебош на сільському святі.


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