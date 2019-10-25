У Черкасах сталася сутичка в облраді. Фото: Главком

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Ракурс

У Черкаській обласній раді сталася сутичка між поліцією та мітингувальниками.

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Учасники акції проти капітуляції чекали на вулиці голову облдержадміністрації Ігоря Шевченка, але посадовець до них не вийшов. Тоді активісти вирішили самостійно піднятися до нього у сесійну залу. На дорозі демонстрантів стали правоохоронці, які не дозволили їм потрапити всередину. Про це повідомляє місцеве видання «Про все».

Втім, мітингувальники не дослухалися до слів правоохоронців і почали проштовхнутися всередину. Внаслідок цього у холі держустанови сталася сутичка.

Після конфліктної ситуації Ігор Шевченко все ж вийшов до учасників акції протесту. Він прокоментував інформацію про своє можливе звільнення. Після розмови з губернатором активісти запалили фаєри й розійшлися.

Нагадаємо, в Херсонській області екс-депутат від «Блоку Петра Порошенка» Євгеній Рищук перебуваючи у нетверезому стані, влаштував дебош на сільському святі.