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Ракурс
Вакарчук прогуляв понад третину засідань Ради. Фото: Факти

Вакарчук прогуляв понад третину засідань Ради (ФОТО)

25 жов 2019, 14:59
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Святослав Вакарчук, депутат Верховної Ради від фракції «Голос», не зареєструвався на 10 з 27 парламентських засідань. Таким чином, іменитий український музикант пропустив 37% засідань від загальної кількості.

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Дані про відвідування Вакарчуком парламентських засідань опубліковані на офіційному сайті Верховної Ради. Тут видно, як депутат відвідував парламент з першого дня роботи нової Ради — 29 серпня.

Вакарчук прогуляв більше третини засідань Ради. Скріншот: rada.gov.ua

Цікаво, що в 2007—2008 роках народний депутат Вакачрук пропускав значно більше засідань. Судячи з даних сайту українського парламенту, він пропустив 56 з 71 засідань Ради, що становить 78% від загального числа.

Вакарчук прогуляв більше третини засідань Ради. Скріншот: rada.gov.ua

Як повідомляє громадянська мережа «ОПОРА», у вересні найменше засідання Ради прогулювали депутати з фракції «Слуга народу» (4,1%). Найбільше прогульників у партії Юлії Тимошенко «Батьківщина» (30,3%).

Нагадаємо, що 24 липня на з’їзді партії «Голос», який відбувся в Києві, Вакарчука офіційно обрали головою цієї політичної сили.

Джерело: Ракурс


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