Вакарчук прогулял более трети заседаний Рады. Фото: Факты

https://racurs.ua/n128569-vakarchuk-progulyal-bolee-treti-zasedaniy-rady-foto.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, депутат Верховной Рады от фракции «Голос», не зарегистрировался на 10 из 27 парламентских заседаний. Таким образом, именитый украинский музыкант пропустил 37% заседаний от общего количества.

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Данные о посещении Вакарчуком парламентских заседаний опубликованы на официальном сайте Верховной Рады. Здесь видно, как депутат посещал парламент с первого дня работы новой Рады — 29 августа.

Интересно, что в 2007—2008 годах народный депутат Вакачрук пропускал значительно больше заседаний. Судя по данным сайта украинского парламента, он пропустил 56 из 71 заседаний Рады, что составляет 78% от общего числа.

Как сообщает гражданская сеть «ОПОРА», в сентябре меньше всего заседания Рады прогуливали депутаты из фракции «Слуга народа» (4,1%). Больше всего прогульщиков в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» (30,3%).

Напомним, что 24 июля на съезде партии «Голос», который состоялся в Киеве, Вакарчука официально избрали главой этой политической силы.