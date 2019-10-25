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Ракурс
Евровидение-2020: объявлен слоган песенного конкурса, фото: Eurovisiontv

Евровидение-2020: объявлен слоган песенного конкурса

25 окт 2019, 14:52
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Евровидение-2020 получило слоган Open Up! В переводе на украинский язык девиз означает «откройся».

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По мнению организаторов, слоган призывает быть открытым: к музыке и миру, а также всему новому. Он символизирует своеобразную бесконечность. Представители песенного конкурса сообщили в Facebook, что тема «открытости» лучше рассказывает о стране, которая принимает конкурс, а в следующем году конкурсанты будут выступать в Роттердаме (Нидерланды).

В Украине уже объявили о начале отбора на Евровидение-2020. До 25 декабря будут приниматься анкеты исполнителей.

Согласно обновленным правилам, в Национальном отборе звездам, которые выступали в РФ и оккупированном Крыму, запретят участвовать в конкурсе. Нормы изменены после скандала с участницей MARUV (настоящее имя — Алла Корсун). Певица победила в нацотборе, но на конкурсе так и не выступила из-за регулярных гастролей в России.

Напомним, в 2019 году победителем Евровидения стал певец Дункан Лоренс. В Тель-Авве он выиграл конкурс с песней Arcade. Представитель Нидерландов впервые с 1975 года выиграли Евровидение.

Источник: Ракурс


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