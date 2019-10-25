Євробачення-2020: оголошено слоган пісенного конкурсу, фото: Eurovisiontv

https://racurs.ua/ua/n128567-ievrobachennya-2020-ogolosheno-slogan-pisennogo-konkursu.html

Ракурс

Євробачення-2020 отримало слоган Open Up! У перекладі на українську девіз означає «відкрийся».

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На думку організаторів, слоган закликає бути відкритим: до музики і світу, а також усього нового. Він символізує своєрідну нескінченність. Представники пісенного конкурсу повідомили у Facebook, що тема «відкритості» найкраще розповідає про країну, яка приймає конкурс, а наступного року конкурсанти виступатимуть у Роттердамі (Нідерланди).

В Україні вже оголосили про початок відбору на Євробачення-2020. До 25 грудня прийматимуться анкети виконавців.

За оновленими правилами, у Національному відборі зіркам, які виступали у РФ та окупованому Криму, заборонять брати участь у конкурсі. Норми змінено після цьогорічного скандалу з учасницею MARUV (справжнє ім’я — Алла Корсун). Співачка перемогла в нацвідборі, але на конкурсі так і не виступила через регулярні гастролі в Росії.

Нагадаємо, у 2019 році переможцем Євробачення став співак Дункан Лоренс. У Тель-Авві він виграв конкурс із піснею Arcade. Представник Нідерландів вперше з 1975 року виграв Євробачення.