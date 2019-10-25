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У Харкові сталася перестрілка біля супермаркету. Фото: Нацполіція

У Харкові поблизу супермаркету сталася перестрілка, є жертва (ФОТО, ВІДЕО)

25 жов 2019, 14:28
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Стрілянину поблизу супермаркету «Восторг» у Харкові влаштували невідомі.

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Внаслідок стрілянини, яка сталася о 12.05 по вулиці Клочківській, постраждали дві особи. Невідомі влаштували перестрілку на парковці поблизу супермаркету. Двоє осіб здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків. Один з них помер по дорозі у лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу. Про це 25 жовтня повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі правоохоронці встановлюють особи потерпілих. Зловмисники втекли з місця події на автомобілі, який згодом покинули та підпалили. В місті та області ввели поліцейську операцію «Сирена».

На місці перестрілки працює слідчо-оперативна група та експерти. Проводиться огляд, опитуються свідки, збираються речові докази.

Згодом ЗМІ повідомили, що один із учасників перестрілки загинув. Зазначається, що зловмисник на вокзалі в Харкові намагався кинути гранату в патрульних, але випадково підірвався на ній сам.

У Харкові сталася перестрілка біля супермаркету. Фото: Нацполіція

У Харкові сталася перестрілка біля супермаркету. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 16 жовтня у Києві трьох нетверезих військовослужбовців поверталася додому з якогось святкового заходу, коли у них виник конфлікт з місцевим жителем. Військові прострелили чоловікові ноги.

Джерело: Ракурс


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