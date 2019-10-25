Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Убив тестя, тещу і поранив дочку: під Хмельницьким п’яний чоловік розстріляв свою сім’ю. Фото: Укринформ

Убив тестя, тещу і поранив дочку: під Хмельницьким п’яний чоловік розстріляв свою сім’ю (ФОТО)

25 жов 2019, 14:16
999

Стрілянина під Хмельницьким сталася в одному з сіл Кам’янець-Подільського району. Тут озброєний рушницею чоловік розстріляв трьох членів своєї сім’ї, після чого намагався покінчити життя самогубством.

Loading...

Чоловік 1979 року народження, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, почав стріляти з рушниці по родичах. Внаслідок стрілянини він убив тещу, тестя, поранив малолітню доньку, після чого вистрілив у себе, повідомили у Нацполіції області.

Вбив тестя, тещу і поранив доньку: під Хмельницьким п'яний чоловік розстріляв свою родину. Фото: Нацполіція

За інформацією поліцейських, стрілянину чоловік відкрив з мисливської рушниці. На місці трагедії загинули тесть і теща стрілка, обидва 1955 року народження. Також отримала поранення його дочка 2011 року народження. Медики доставили в лікарню нападника і його дитину.

Тим часом поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Нагадаємо, що у вересні масове вбивство відбулося в США: 14-річний підліток застрелив п’ятьох членів своєї родини. Після жахливого злочину він сам зізнався поліції у скоєному.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Мітингувальники влаштували бійку з поліцією у Черкаській облраді (ФОТО, ВІДЕО)

У приміщенні Черкаської обласної ради сталася сутичка між учасниками маршу «Ні капітуляції» і співробітниками поліції. Після сутичок активісти запалили фаєри та розійшлися

Новини України
15:10

У Харкові поблизу супермаркету сталася перестрілка, є жертва (ФОТО, ВІДЕО)

У місті Харків невідомі влаштували стрілянину поблизу супермаркету «Восторг». Внаслідок збройного інциденту одна особа загинула, ще одна госпіталізована з вогнепальними пораненнями

Юридичні новини
14:28

Справа Микитася: за екс-нардепа внесли 80 млн грн застави — ЗМІ

Екс-нардеп Максим Микитась може вийти із СІЗО вже найближчим часом — за нього внесли заставу в розмірі 80 млн грн. Як відомо, він є підозрюваним у справі про присвоєння бюджетних 82 млн грн під час обміну квартир для Нацгвардії

Новини України
12:43
Новини партнерів
Загрузка...