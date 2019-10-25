Новини України

Убив тестя, тещу і поранив дочку: під Хмельницьким п’яний чоловік розстріляв свою сім’ю. Фото: Укринформ

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Стрілянина під Хмельницьким сталася в одному з сіл Кам’янець-Подільського району. Тут озброєний рушницею чоловік розстріляв трьох членів своєї сім’ї, після чого намагався покінчити життя самогубством.

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Чоловік 1979 року народження, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, почав стріляти з рушниці по родичах. Внаслідок стрілянини він убив тещу, тестя, поранив малолітню доньку, після чого вистрілив у себе, повідомили у Нацполіції області.

За інформацією поліцейських, стрілянину чоловік відкрив з мисливської рушниці. На місці трагедії загинули тесть і теща стрілка, обидва 1955 року народження. Також отримала поранення його дочка 2011 року народження. Медики доставили в лікарню нападника і його дитину.

Тим часом поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Нагадаємо, що у вересні масове вбивство відбулося в США: 14-річний підліток застрелив п’ятьох членів своєї родини. Після жахливого злочину він сам зізнався поліції у скоєному.