Новости Украины

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Убил тестя, тещу и ранил дочь: под Хмельницким пьяный мужчина расстрелял свою семью. Фото: Укринформ

Убил тестя, тещу и ранил дочь: под Хмельницким пьяный мужчина расстрелял свою семью (ФОТО)

25 окт 2019, 14:16
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Стрельба под Хмельницким произошла в одном из сел Каменец-Подольского района. Здесь вооруженный ружьем мужчина расстрелял троих членов своей семьи, после чего пытался покончить жизнь самоубийством.

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Мужчина 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из ружья по близким. В результате стрельбы он убил тещу, тестя, ранил малолетнюю дочь, после чего выстрелил в себя, сообщили в Нацполиции области.

Убил тестя, тещу и ранил дочь: под Хмельницким пьяный мужчина расстрелял свою семью. Фото: Нацполиция

По информации полицейских, стрельбу мужчина открыл из охотничьего ружья. На месте трагедии погибли тесть и теща стрелявшего, оба 1955 года рождения. Также получила ранение его дочь 2011 года рождения. Медики доставили в больницу стрелка и его ребенка.

Тем временем полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, что в сентябре массовое убийство произошло в США: 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи. После чудовищного преступления он сам признался полиции в содеянном.


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