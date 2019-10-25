Новости Украины

Убил тестя, тещу и ранил дочь: под Хмельницким пьяный мужчина расстрелял свою семью. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n128566-ubil-testya-teschu-i-ranil-doch-pod-hmelnickom-pyanyy-mujchina-rasstrelyal-svou-semu.html

Ракурс

Стрельба под Хмельницким произошла в одном из сел Каменец-Подольского района. Здесь вооруженный ружьем мужчина расстрелял троих членов своей семьи, после чего пытался покончить жизнь самоубийством.

Loading...

Мужчина 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из ружья по близким. В результате стрельбы он убил тещу, тестя, ранил малолетнюю дочь, после чего выстрелил в себя, сообщили в Нацполиции области.

По информации полицейских, стрельбу мужчина открыл из охотничьего ружья. На месте трагедии погибли тесть и теща стрелявшего, оба 1955 года рождения. Также получила ранение его дочь 2011 года рождения. Медики доставили в больницу стрелка и его ребенка.

Тем временем полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, что в сентябре массовое убийство произошло в США: 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи. После чудовищного преступления он сам признался полиции в содеянном.