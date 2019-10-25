В Україні запустили сайт щодо земельної реформи. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/ua/n128565-kabmin-zapustyv-sayt-pro-zemelnu-reformu-v-ukrayini.html

Ракурс

Кабінет міністрів України запустив інформаційний сайт про проведення земельної реформи.

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Веб-ресурс також стосується запровадження в державі ринку земель сільськогосподарського призначення. Сайт інформує про складові земельної реформи, надає роз’яснення для землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення, наводить цікаву статистику та містить корисні посилання. Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Такою на сайті міститься інформація про принципи запровадження ринку землі в Україні. На ресурсі перелічуються всі складові земельної реформи. Наголошується, що відповіді на питання щодо земельної реформи можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію 1545.

Більше дізнатися про земельну реформу можна за посиланням.

Нагадаємо, 18 жовтня комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики провів засідання, за результатами якого прийнято рішення рекомендувати парламенту прийняти за основу один із основних законопроектів, який стосується земельної реформи.

Українська влада пропонує скасувати мораторій на продаж землі з 1 жовтня 2020 року. Розроблений урядом законопроект пропонує дозволити покупку землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам і державі.