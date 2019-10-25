Кабмин запустил сайт о земельной реформе в Украинеhttps://racurs.ua/n128565-kabmin-zapustil-sayt-o-zemelnoy-reforme-v-ukraine.htmlРакурс
Кабинет министров Украины запустил информационный сайт о проведении земельной реформы.
Веб-ресурс также касается введения в государстве рынка земель сельскохозяйственного назначения. Сайт информирует о составных земельной реформы, предоставляет разъяснения для землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, приводит интересную статистику и содержит полезные ссылки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Такой на сайте содержится информация о принципах внедрения рынка земли в Украине. На ресурсе перечисляются все составляющие земельной реформы. Отмечается, что ответы на вопросы по земельной реформе можно получить, позвонив на горячую линию 1545.
Больше узнать о земельной реформе можно по ссылке.
Напомним, 18 октября комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политике провел заседание, по результатам которого принято решение рекомендовать парламенту принять за основу один из основных законопроектов, который касается земельной реформы.
Украинские власти предлагают отменить мораторий на продажу земли с 1 октября 2020 года. Разработанный правительством законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству.