В Украине запустили сайт по земельной реформе. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/n128565-kabmin-zapustil-sayt-o-zemelnoy-reforme-v-ukraine.html

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Кабинет министров Украины запустил информационный сайт о проведении земельной реформы.

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Веб-ресурс также касается введения в государстве рынка земель сельскохозяйственного назначения. Сайт информирует о составных земельной реформы, предоставляет разъяснения для землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, приводит интересную статистику и содержит полезные ссылки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Такой на сайте содержится информация о принципах внедрения рынка земли в Украине. На ресурсе перечисляются все составляющие земельной реформы. Отмечается, что ответы на вопросы по земельной реформе можно получить, позвонив на горячую линию 1545.

Больше узнать о земельной реформе можно по ссылке.

Напомним, 18 октября комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политике провел заседание, по результатам которого принято решение рекомендовать парламенту принять за основу один из основных законопроектов, который касается земельной реформы.

Украинские власти предлагают отменить мораторий на продажу земли с 1 октября 2020 года. Разработанный правительством законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству.