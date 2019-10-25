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Миротворческие миссии НАТО подразделениями ВСУ, фото: United States European Command
Украина планирует расширить участие в миротворческих миссиях НАТОhttps://racurs.ua/n128562-ukraina-planiruet-rasshirit-svoe-uchastie-v-mirotvorcheskih-missiyah-nato.htmlРакурс
Миротворческие миссии НАТО станут приоритетным направлением сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом.
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Дмитрий Кулеба, вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции, заявил о возможности расширения участия государства в операциях военно-политического блока. Об этом он рассказал в интервью изданию «Сегодня».
По словам чиновника, украинская сторона проинформировала организацию о согласии на расширение участия Вооруженных сил Украины в миссии в Косово. Также запланировано укреплять присутствие Украины в еще одной миссии.
Пока не буду раскрывать всех деталей, — отметил вице-премьер.
Кулеба добавил, что эти шаги будут очень важными, поскольку взамен Украина получит поддержку от партнеров по НАТО.
Отметил вице-премьер и важность сотрудничества над созданием и развитием трастовых фондов. Сейчас с некоторыми из них есть проблемы, в частности, Кулеба напомнил о ситуации с приостановлением работы трастового фонда НАТО по кибербезопасности этим летом. После этого было инициировано обсуждение возможности создания нового формата трастового фонда.
Украинские военные задействованы в миротворческих миссиях по всему миру. Подразделения ВСУ находятся в Молдове, Косово, Демократической Республике Конго, Южном Судане, Кипре и Афганистане.
Ранее глава Минобороны Андрей Загороднюк рассказал, что в ВСУ начнут избавляться от «совка» с помощью НАТО. Современные методы функционирования подразделений должны заменить советское наследие.
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