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Миротворческие миссии НАТО подразделениями ВСУ, фото: United States European Command

Украина планирует расширить участие в миротворческих миссиях НАТО

25 окт 2019, 13:48
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Миротворческие миссии НАТО станут приоритетным направлением сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом.

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Дмитрий Кулеба, вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции, заявил о возможности расширения участия государства в операциях военно-политического блока. Об этом он рассказал в интервью изданию «Сегодня».

По словам чиновника, украинская сторона проинформировала организацию о согласии на расширение участия Вооруженных сил Украины в миссии в Косово. Также запланировано укреплять присутствие Украины в еще одной миссии.

Пока не буду раскрывать всех деталей, — отметил вице-премьер.

Кулеба добавил, что эти шаги будут очень важными, поскольку взамен Украина получит поддержку от партнеров по НАТО.

Отметил вице-премьер и важность сотрудничества над созданием и развитием трастовых фондов. Сейчас с некоторыми из них есть проблемы, в частности, Кулеба напомнил о ситуации с приостановлением работы трастового фонда НАТО по кибербезопасности этим летом. После этого было инициировано обсуждение возможности создания нового формата трастового фонда.

Украинские военные задействованы в миротворческих миссиях по всему миру. Подразделения ВСУ находятся в Молдове, Косово, Демократической Республике Конго, Южном Судане, Кипре и Афганистане.

Ранее глава Минобороны Андрей Загороднюк рассказал, что в ВСУ начнут избавляться от «совка» с помощью НАТО. Современные методы функционирования подразделений должны заменить советское наследие.


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