Новости Украины

В ЦИК назвали условие для проведения выборов на оккупированном Донбассе. Фото: РБК

https://racurs.ua/n128564-v-cik-nazvali-uslovie-dlya-provedeniya-vyborov-na-okkupirovannom-donbasse.html

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Выборы на оккупированном Донбассе не состоятся до тех пор, пока Украина не вернет контроль над государственной границей. Кроме того, территории должны покинуть незаконные вооруженные формирования.

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Как заявил новый глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко, таким образом, в ближайшее время выборы на оккупированной части Донбасса провести не получится. Сейчас там можно провести выборы, которые не будут соответствовать стандартам, сказал он в интервью изданию «Фокус».

Глава ЦИК напомнил, что в Украине действует закон о правовом режиме на оккупированных территориях, в котором четко указано, что выборы там не проводятся.

Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно, — добавил Диденко.

Напомним, что член партии «Слуга народа» Богдан Яременко выразил надежду, что выборы на Донбассе могут дать Украине возможность наладить диалог с оккупированным территориями.