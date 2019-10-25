Ягуар» разработал авто для видеоигры.

https://racurs.ua/n128563-kompaniya-jaguar-predstavila-svoy-pervyy-virtualnyy-superkar-s-elektrodvigatelem-foto-video.html

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В Токио состоялась премьера первого виртуального суперкара компании Jaguar (Ягуар) для гоночного симулятора Gran Turismo Sport.

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Автомобиль получил название Jaguar Vision Gran Turismo Coupé и представляет собой полноприводный электрокар. Во время создания виртуальной машины дизайнеры британской марки искали вдохновение в гоночном прошлом и настоящем бренда. Об этом 25 октября сообщает Motor1.

Авторы концепта заявляют, что кузов машины создан из карбона и алюминия. Масса машины 1 тыс. 400 кг, под капотом — три электродвигателя (один спереди и два сзади), которые в сумме выдают 1020 л. с. и 1200 Нм крутящего момента. От нуля до 100 км/ч. виртуальная машина набирает меньше чем за 2 сек., максимальная скорость — 322 км/ч.

Среди особенностей суперкара — активное антикрыло, II-бортовая система KITT-E, которая предоставляет необходимую водителю информацию, голографический проектор, а также боковые стекла с дополненной реальностью, на которых подсвечиваются препятствия и потенциально опасные объекты.

Как известно, Gran Turismo Sport — это гоночная видеоигра, разработанная компанией Polyphony Digital и изданная Sony для PlayStation 4.

Напомним, автомобильная компания Aston Martin (Астон Мартин) планирует впервые в своей истории столетний выпустить двухколесный транспорт. Мотоцикл британцы разработают совместно с маркой Brough Superior. Публичный показ новинки состоится на Миланском международном мотосалоне.