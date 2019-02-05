Компания Land Rover представила свой самый мощный кроссовер (ФОТО, ВИДЕО)

Джип Range Rover Velar. Фото: Flickr

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Racurs.ua

Компания Land Rover (Ленд Ровер) представила ограниченную версию кроссовера Range Rover Velar (Рейндж Ровер).

Новинка получила название SVAutobiography Dynamic Edition. Это самый мощный и динамичный вариант кроссовера на сегодняшний день. Джип британцы оснастили 5,0-литровым компрессорным V8, а также настроили для него подвеску и рулевое управление. Об этом 5 февраля сообщает Motor 1.

Авто разработали отделением Land Rover Special Vehicle Operations. Под капотом машины разместили восьмицилиндровый мотор мощностью 550 лошадиных сил. С нуля до сотни километров в час джип разгоняется за 4,5 сек. Максимальную скорость джип развивает до 274 км/час.

Для лимитированной версии автомобиля специалисты настроили работу управляющей электроники, пересмотрели параметры стабилизаторов поперечной устойчивости и амортизаторов, добавив более жесткие пружины. Кроме того, изменился алгоритм работы электроусилителя руля. Была обновлена и активная выхлопная система, что позволило сбросить 7,1 кг и улучшить звук «восьмерки».

Напомним, британская автомобильная компания Jaguar Land Rover опубликовала на YouTube короткий ролик, в котором показала, как проходила эволюция внедорожников Range Rover.