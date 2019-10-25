Олег Гладковский, фото: ЗИК

https://racurs.ua/n128557-delo-gladkovskogo-sap-i-advokaty-objalovali-resheniya-suda.html

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Олег Гладковский, экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, не согласен с решением суда о его аресте с залогом в 10 млн грн, его адвокаты уже подали апелляцию.

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Обжаловать решение суда о размере залога решили и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом «Громадському» сообщил прокурор САП Юрий Олефир.

Сторона обвинения 18−19 октября ходатайствовала о взятии под стражу Гладковского. В заявлении речь шла об альтернативной возможность внесения им залога в 100 млн грн. Правоохранители учитывали ряд факторов, в том числе и финансовые возможности бывшего чиновника, но суд назначил залог в 10 раз меньше. В апелляционной жалобе САП просит установить его размер на уровне 100 млн грн.

Адвокаты же подозреваемого в апелляционной жалобе на решение относительно меры пресечения Гладковскому ходатайствуют о отмене постановления полностью.

Высший антикоррупционный суд 19 октября арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в 10 млн 623 тыс. 130 грн.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал задержание Гладковского. В случае внесения экс-заместителем секретаря СНБО залога ему будет запрещено покидать пределы Киевской области и нужно будет сдать загранпаспорт. Гладковский также будет вынужден носить электронный браслет.