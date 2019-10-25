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Олег Гладковський, фото: ЗІК

Справа Гладковського: САП і адвокати оскаржили рішення суду

25 жов 2019, 13:06
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Олег Гладковський, екс-заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони України, не згоден із рішенням суду про його арешт із заставою в 10 млн грн, його адвокати вже подали апеляцію.

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Оскаржити рішення суду щодо розміру застави підозрюваному вирішили і співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це «Громадському» повідомив прокурор САП Юрій Олефір.

Сторона обвинувачення 18−19 жовтня клопотала про взяття під варту Гладковського. В заяві йшлося про альтернативну можливість внесення ним застави у 100 млн грн. Правоохоронці враховували низку факторів, зокрема й фінансові можливості колишнього чиновника, але суд призначив заставу в 10 разів меншу. В апеляційній скарзі САП просить встановити її розмір на рівні 100 млн грн.

Адвокати ж підозрюваного в апеляційній скарзі на рішення щодо запобіжного заходу Гладковському клопочуть про повне скасування ухвали.

Вищий антикорупційний суд 19 жовтня арештував Гладковського на два місяці з можливістю внесення застави у 10 млн 623 тис. 130 грн.

Раніше генпрокурор України Руслан Рябошапка прокоментував затримання Гладковського. У разі внесення екс-заступником секретаря РНБО застави йому буде заборонено залишати межі Київської області і потрібно буде здати закордонні паспорти. Гладковський також буде змушений носити електронний браслет.


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