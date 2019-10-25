НАБУ відкриє ще одне провадження проти Віталія Кличка. Фото: Віталій Кличко у Facebook

https://racurs.ua/ua/n128561-nabu-vidkryie-kryminalne-provadjennya-proty-klychka-za-faktom-mojlyvoyi-derjzrady.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження проти мера столиці Віталія Кличка.

Loading...

Детективи розслідуватимуть можливу державну зраду Кличка та його двох заступників під час забудови Києва. В суд надійшла скарга на НАБУ щодо бездіяльності стосовно розслідування можливих правопорушень Кличка та його двох заступників за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 191 (розкрадання держкоштів), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та інших злочинів Кримінального кодексу. Про це повідомляють «Українські новини».

Судді ознайомилися з результатами розгляду заяв щодо самовільного захоплення земельних ділянок, несанкціонованої забудови та самовільної реконструкції житлових та нежитлових споруд у столиці. Скаргу Феміда розглянула 18 жовтня й зобов’язала бюро відкрити справу за цими фактами.

Нагадаємо, 9 жовтня Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити провадження проти мера Києва Віталія Кличка за фактом зловживання владою та розкрадання коштів при реконструкції Шулявського мосту.

Крім того, Кличка підозрюють у сприянні незаконному збагаченню приватних осіб за рахунок коштів бюджету Києва в особливо великих розмірах.