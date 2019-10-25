НАБУ відкриє кримінальне провадження проти Кличка за фактом можливої держзрадиhttps://racurs.ua/ua/n128561-nabu-vidkryie-kryminalne-provadjennya-proty-klychka-za-faktom-mojlyvoyi-derjzrady.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження проти мера столиці Віталія Кличка.
Детективи розслідуватимуть можливу державну зраду Кличка та його двох заступників під час забудови Києва. В суд надійшла скарга на НАБУ щодо бездіяльності стосовно розслідування можливих правопорушень Кличка та його двох заступників за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 191 (розкрадання держкоштів), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та інших злочинів Кримінального кодексу. Про це повідомляють «Українські новини».
Судді ознайомилися з результатами розгляду заяв щодо самовільного захоплення земельних ділянок, несанкціонованої забудови та самовільної реконструкції житлових та нежитлових споруд у столиці. Скаргу Феміда розглянула 18 жовтня й зобов’язала бюро відкрити справу за цими фактами.
Нагадаємо, 9 жовтня Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити провадження проти мера Києва Віталія Кличка за фактом зловживання владою та розкрадання коштів при реконструкції Шулявського мосту.
Крім того, Кличка підозрюють у сприянні незаконному збагаченню приватних осіб за рахунок коштів бюджету Києва в особливо великих розмірах.