Справа Микитася: за екс-нардепа внесли 80 млн грн застави — ЗМІ. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n128560-sprava-mykytasya-za-eks-nardepa-vnesly-80-mln-grn-zastavy-zmi.html

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Максим Микитась, колишній депутат Верховної Ради від «Волі народу», скоро може залишити слідчий ізолятор, оскільки за нього внесли 80 млн грн застави.

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За підозрюваного в привласненні 82 млн грн із бюджету заплатили його родичі, повідомляють «Українські новини» із посиланням на джерело серед правоохоронців.

За його інформацією, екс-нардеп вийде з СІЗО впродовж сьогоднішнього дня. Він буде зобов’язаний носити електронний браслет і здати паспорт для виїзду за кордон.

Микитася підозрюють у втіленні корупційних схем під час обміну квартир для військовослужбовців Національної гвардії України, внаслідок чого були незаконно привласнені 82 млн грн бюджетних коштів. Окрім того, у прокуратурі стверджують, що Микитась планував ліквідацію свідка у його справі.

Раніше суд наклав арешт на майно Микита, зокрема, на об'єкти нерухомості.