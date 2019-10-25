Новини України

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Ракурс
"Це хамство": міністр культури відповів на образи від Коломойського. Фото: Ліга

«Це хамство»: міністр культури відповів на образи від Коломойського

25 жов 2019, 12:31
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Володимир Бородянський, міністр культури України, відповів на образи на свою адресу з боку бізнесмена Ігоря Коломойського. За словами глави Мінкульту, з боку олігарха це було ні що інше, як хамство.

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Український бізнесмен 21 жовтня прокоментував вибачення Бородянського перед екс-головою Національного банку Валерією Гонтарєвою за скандальний виступ хору Верьовки і назвав міністра покидьком. Крім того, Коломойський закликав Бородянського принести вибачення всім,"хто постраждав від Гонтаревої". Міністр у відповідь на ці слова заявив, що він погано ставиться до хамства, «але є такі люди», передає «Радіо свобода».

У своєму коментарі Бородянський назвав бізнесмена «невихованим людиною» і пояснив, чому вирішив принести вибачення Гонтарєвої.

Моє вибачення я написав з точки зору мого розуміння, моїх цінностей, коли я що-то вважаю припустимим або неприпустимим. Те, що сталося, на мій погляд, я вважаю неприпустимим. Воно не є смертельним, воно є неприпустимим, — зазначив міністр.

Нагадаємо, що пісня у виконанні артистів хору ім. Верьовкі про пожежу в будинку Гонтаревої в Гореничах, яка сталася у вересні цього року, викликала хвилю обурення. За неї перед Гонтарєвою вибачилися навіть деякі члени урядової команди. Сама екс-голова НБУ вважає подібні шоу цькуванням, а ось олігарх Ігор Коломойський, на каналі якого і прозвучав виступ, розніс вщент і докори Гонтарєвої, і позицію тих, хто її захищає.

Джерело: Ракурс


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