Зрив опалювального сезону стався у місті Новий Розділ. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n128558-zryv-opaluvalnogo-sezonu-na-lvivschyni-mer-novogo-rozdolu-podav-u-vidstavku-ludy-pogrojuut.html

Ракурс

Мер міста Новий Розділ Львівської області Андрій Мелешко та його перший заступник подали заяви про відставку.

Loading...

Таке рішення посадовці прийняли через зрив опалювального сезону та критичну ситуацію Новороздольскій теплоелектроцентралі. Місто, яке перебуває на межі теплового колапсу, залишилося без керівництва. Про це повідомив депутат Львівської облради Володимир Гірняк на власній сторінці у Facebook.

Депутат Новороздільської міської ради Анатолій Шалаєв у Facebook повідомив, що перед звільненням мера у відставку подав заступник із комунальних питань та другий заступник мера. За його інформацією, місто із 30 тис. населення опинилося без керівництва, а робота виконавчого комітету міської ради паралізований. У місті 24 жовтня створили комітет спасіння Нового Роздолу.

Шалаєв запевнив, що містяни налаштовані дуже радикально і готові перекривати траси та палити шини, якщо питання з опаленням не буде вирішене. Мешканці Нового Роздолу планують поїхати на сесію обласної ради, яка запланована на 29 жовтня, та висловити свою позиції керівництву області.

Як відомо, Новороздільська ТЕЦ, яка подає тепло і електроенергію, зараз фактично не функціонує. Її співробітники протестують і звільняються.

Нагадаємо, львівська обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 18 жовтня оголосила надзвичайну ситуацію у містах Новояворівськ та Новий Розділ. Тоді губернатор Маркіян Мальський запевнив, що тепло в будинках мешканців Нового Роздолу та Новояворівська все ж з’явиться, але «попереду багато роботи».