Срыв отопительного сезона случился в городе Новый Раздел. Фото: РБК-Украина

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Мэр города Новый Роздол Львовской области Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке.

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Такое решение чиновники приняли из-за срыва отопительного сезона и критической ситуации Новороздольский теплоэлектроцентрали. Город, который находится на грани теплового коллапса, остался без руководства. Об этом сообщил депутат Львовского облсовета Владимир Гирняк на собственной странице в Facebook.

Депутат Новораздольского городского совета Анатолий Шалаев в Facebook сообщил, что перед увольнением мэра в отставку подал заместитель по коммунальным вопросам и второй заместитель мэра. По его информации, город из 30 тыс. населения оказался без руководства, а работа исполнительного комитета городского совета парализована. В городе 24 октября создали комитет спасения Нового Роздола.

Шалаев заверил, что горожане настроены очень радикально и готовы перекрывать трассы и жечь шины, если вопрос с отоплением не будет решен. Жители Нового Роздола планируют поехать на сессию областного совета, которая запланирована на 29 октября, и высказать свою позицию руководству области.

Как известно, Новороздольськая ТЭЦ, которая подает тепло и электроэнергию, сейчас фактически не функционирует. Ее сотрудники протестуют и увольняются.

Напомним, львовская областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 октября объявила чрезвычайную ситуацию в городах Новояворовск и Новый Раздел. Тогда губернатор Маркиян Мальский заверил, что тепло в домах жителей Нового Роздола и Новояворовска все же появится, но «впереди много работы».