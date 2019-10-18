Отопительный сезон на Львовщине оказался на грани срыва. Фото:

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Отопительный сезон во Львовской области находится на грани срыва.

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Чрезвычайную ситуацию объявили в городах Новояворовск и Новый Роздол. Такое решение приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом 18 октября сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский на собственной странице в Facebook.

Сегодня на повторном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС приняты решения о признании чрезвычайной ситуации в связи с невозможностью выполнения взятых на себя обязательств управляющей компанией, софинансирования из областного и местных бюджетов части средств, необходимых для запуска ТЭЦ, на возвратной основе и ряд других необходимых решений, — говорится в сообщении.

Губернатор Львовщины пообещал, что на заседание Львовского областного совета будет внесен вопрос увеличения областного резервного фонда для ликвидации этой ЧС. Мальский заверил, что тепло в домах жителей Нового Роздола Новояворовска и все же появится, но «впереди много работы».

Напомним, 11 октября в правительстве сообщили, что отопительный сезон уже стартовал в ряде областей и столицы Украины. Поставлять тепло начали в школы, детские сады и медицинские учреждения. Проблемы с отопительным сезоном наблюдаются только в городах Смела (Черкасская область) Новый Раздол (Львовская область).