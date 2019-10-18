Опалювальний сезон на Львівщині опинився на межі зриву. Фото:

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Опалювальний сезон у Львівській області перебуває на межі зриву.

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Надзвичайну ситуацію оголосили у містах Новояворівськ та Новий Розділ. Таке рішення ухвалила обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це 18 жовтня повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський на власній сторінці у Facebook.

Сьогодні на повторному засіданні обласної комісії ТЕБ і НС прийняті рішення щодо визнання ситуації надзвичайною у зв‘язку із неспроможністю виконання взятих на себе зобов‘язань управляючою компанією, співфінансування з обласного та місцевих бюджетів частини коштів, необхідних для запуску ТЕЦів, на поворотній основі та ряд інших необхідних рішень, — йдеться в повідомленні.

Губернатор Львівщини пообіцяв, що на засідання Львівської обласної ради буде внесене питання збільшення обласного резервного фонду для врегулювання цієї НС. Мальський запевнив, що тепло в будинках мешканців Нового Роздолу та Новояворівська все ж з’явиться, але «попереду багато роботи».

Нагадаємо, 11 жовтня в уряді повідомили, що опалювальний сезон вже стартував у низці областей і столиці України. Постачати тепло почали у школи, дитячі садки і медичні установи. Проблеми з опалювальним сезоном спостерігаються лише в містах Сміла (Черкаська область) та Новий Розділ (Львівська область).