Джефф Безос, фото: Instagram

https://racurs.ua/n128553-glava-amazon-poteryal-za-vecher-sem-milliardov-dollarov.html

Ракурс

Джефф Безос, основатель онлайн-ретейлера Amazon и самый богатый человек на планете по итогам 2018 года, за вечер потерял 6,9 млрд долл.

Loading...

Финансовое положение бизнесмена ухудшилось из-за падения котировок. Об этом сообщает CNBC.

24 октября американская корпорация Amazon представила отчет о прибыли в третьем квартале. Реальные показатели оказались хуже прогнозов. Согласно заявлению специалистов, зафиксировано падение акций компании на 9%.

Безосу принадлежат 57,6 млн акций Amazon. Эксперты отмечают, что в случае продолжения падения показателей Безос уступит первую строчку в списке самых богатых людей планеты основателю корпорации Microsoft Биллу Гейтсу.

Финансово-экономический журнал Forbes оценивает состояние Безоса в 114 млрд долл. В 2018 году состояние бизнесмена, как утверждают аналитики, составляло 160 млрд долл. Окончание бракоразводного процесса Безоса с женой Маккензи называют самым «дорогим разводом в истории». Экс-супруге досталась четвертая часть доли Безоса в Amazon. В Forbes полагают, что это повлияло на финансовое состояние миллиардера.

Ранее экономист Самюэль Уильямсон провел анализ активов богатых людей из разных эпох. Согласно его методике, нефтяной магнат Джон Рокфеллер был более состоятельным, чем нынешние богачи. Этот показатель реален, если не учитывать инфляцию, а оценивать его долю в общей экономике США в конкретный период времени.