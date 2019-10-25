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Ракурс
В Украине зафиксирован первый за два года случай полиомиелита у ребенка. Фото: ТСН

В Украине зафиксирован первый за два года случай полиомиелита у ребенка

25 окт 2019, 11:57
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​Паралитический полиомиелит диагностировали у двухлетнего ребенка в Волынской области. В последний раз данная болезнь в Украине фиксировалась в 2015 и 2017 годах.

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Ребенок не был вакцинирован от заболевания, так как родители отказались делать ему прививку, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что единственный путь защитить себя и своих детей от последствий болезни — вакцинация, так как на данный момент специфического лечения не существует.

Переносчиком полиомиелита может стать человек, который болеет или переносит вирус бессимптомно. Вирус передается фекально-оральным и воздушно-капельным путями.

На начальной стадии о заболевании можно и не догадываться, что значительно понижает шансы больного выздороветь. Спустя время могут проявиться симптомы, которые носят разный характер.

Обычно от полиомиелита вакцинируют детей сразу после рождения, так как с каждым днем будет понижаться резистентность организма к болезни. Вакцину от вируса делают у семейного врача, она бесплатна.

Напомним, что в конце октября дифтерией заболел один из школьников Киева. В классе, где учился 9-летний мальчик, начали уборку кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотр детей медицинской сестрой.

Источник: Ракурс


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