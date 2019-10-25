Новини України

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В Україні зафіксовано перший за два роки випадок поліомієліту у дитини. Фото: ТСН

В Україні зафіксовано перший за два роки випадок поліомієліту у дитини

25 жов 2019, 11:57
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​Паралітичний поліомієліт діагностували у дворічної дитини у Волинській області. Востаннє дана хвороба в Україні фіксувалася в 2015 і 2017 роках.

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Дитина не була вакцинована від захворювання, так як батьки відмовилися робити щеплення, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві нагадали, що єдиний шлях захистити себе і своїх дітей від наслідків хвороби — вакцинація, так як на даний момент специфічного лікування не існує.

Переносником поліомієліту може стати людина, яка хворіє або переносить вірус безсимптомно. Вірус передається фекально-оральним і повітряно-крапельним шляхами.

На початковій стадії про захворювання можна і не здогадуватися, що значно знижує шанси хворого одужати. Через деякий час можуть проявитися симптоми, які носять різний характер.

Зазвичай від поліомієліту вакцинують дітей відразу після народження, так як з кожним днем буде знижуватися резистентність організму до хвороби. Вакцину від вірусу роблять у сімейного лікаря, вона безкоштовна.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня дифтерію захворів один зі школярів Києва. У класі, де навчався 9-річний хлопчик, почали прибирання кабінету з дезінфікуючими засобами та огляд дітей медичною сестрою.

Джерело: Ракурс


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