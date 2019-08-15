Вакцинація дітей і дорослих від 10 інфекцій: як правильно робити щеплення в Україні

Вакцинація дітей і дорослих

https://racurs.ua/ua/2420-vakcynaciya-ditey-i-doroslyh-vid-10-infekciy-yak-pravylno-robyty-scheplennya-v-ukrayini.html

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Перед початком навчального року варто перевірити наявність обов'язкових щеплень у дітей — нагадала нещодавно в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Річ у тім, що державні навчальні заклади мають право забороняти відвідування занять дітям, які не отримали щеплень, необхідних згідно з календарем вакцинації. Додатковим аргументом заглянути разом із сімейним лікарем у картку вакцинації дітей та дорослих є також кір, що трохи здав позиції влітку, але готується до наступу у вересні. Спалах кору «гуляє» країною вже понад два роки, а лікарі пророкують, що на зміну кору може прийти дифтерія.

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За останніми даними, кількість хворих на кір серед дітей та дорослих становить приблизно 50 на 50. Зазвичай хворіють дорослі, які не були вакциновані раніше або щеплені однією дозою. Для багатьох із нас стало одкровенням, що імунітет до дифтерії слід оновлювати і в дорослому віці — кожні десять років.

Вакцинація дітей і дорослих — які вакцини безкоштовні

Спочатку розберімося, що таке Національний календар щеплень. Кожна країна визначає перелік інфекційних захворювань, проти яких вона вакцинує своїх громадян за кошти держбюджету або з інших джерел фінансування (одним з визначальних чинників у цьому питанні є фінансовий). Власне кажучи, затверджений графік вакцинації дітей відповідно до віку і називають календарем щеплень. Календар щеплень періодично оновлюється (останнє оновлення відбулося у 2018 році).

В Україні за кошти держбюджету можна проводити вакцинацію дітей проти 10 інфекційних захворювань. Безкоштовні щеплення роблять у комунальних медичних закладах. Як зазначають у МОЗ, нещодавно було розроблено нормативні документи, що регулюють передачу вакцин, закуплених державою, у приватні медзаклади, які приєдналися до медичної реформи. Тому чекаємо на остаточне врегулювання цього питання.

У профільному міністерстві запевняють, що в країні є всі вакцини згідно з Національним календарем щеплень (це вакцини проти гепатиту В, туберкульозу, кору, епідпаротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і ХІБ-інфекції). Подивитися повний список вакцин, які закуповує держава, і перевірити їх залишок у вашому регіоні можна в таблиці.

Дорослі можуть отримати безкоштовні щеплення проти дифтерії і правця. В умовах спалаху кору було внесено зміни до наказів з імунопрофілактики, знято вікові обмеження (раніше вакцинували до 30 років). Отже, безоплатно робити щеплення проти кору можуть дорослі будь-якого віку, які контактували з хворими, які не хворіли на кір, не мають підтверджених даних про щеплення в медичній картці, а також не мають імунітету проти кору (згідно з результатами аналізів, які не мають антитіл IgG до кору). Медики, педагоги і військові також можуть вакцинуватися проти кору безкоштовно, оскільки входять до групи ризику.

Вакцинація дітей і дорослих проти дифтерії і правця — алгоритм

Дифтерія, як і кір, — небезпечна інфекція. Є випадки ускладненого перебігу кору, смертей. Однак у разі кору немає носійства збудника. Людина — носій дифтерійної палички може не підозрювати про своє захворювання, не мати ознак хвороби, але здатна заражати оточуючих. І тут вже як пощастить. Якщо ви не щеплені, немає захисних антитіл, здатних нейтралізувати токсин, що виробляє збудник дифтерії, то можете захворіти. При важкій формі дифтерії токсин потрапляє у кров, вражає серцевий м'яз (розвивається міокардит). Пацієнт може пережити гострий період дифтерії, але померти за кілька тижнів від серцевої недостатності. Токсин здатний вражати нервову систему, нирки...

Вакцинація дітей і дорослих проти дифтерії і правця не дає імунітету на все життя. Тому починаючи з 26 років потрібно повторно вакцинуватися (це називається ревакцинацією) кожні 10 років.

1. Загляньте у свою медичну картку

Згідно з календарем вакцинації дітей, у дитинстві від дифтерії і правця ви мали отримати шість доз вакцини, потім у дорослому віці вакцинуватися кожні десять років. Якщо дорослий або дитина від семи років раніше не були вакциновані від дифтерії і правця, для повноцінного захисту потрібно отримати щонайменше три дози вакцини АДП-М (анатоксин дифтерійно-правцевий зі зменшеним вмістом дифтерійного анатоксину) з чітким інтервалом: спочатку перша доза, через місяць — друга, через шість місяців після другої — третя.

2. Запишіться до сімейного лікаря або терапевта, з яким ви підписали декларацію

Під час консультації не соромтеся ставити лікареві всі запитання, що вас цікавлять, про вакцинацію дітей і дорослих: можливі реакції, процедуру щеплення або про вакцини. Не забудьте повідомити лікаря, якщо ви маєте алергію на ліки або їжу, була реакція на попередні щеплення, якщо зараз ви вживаєте ліки або маєте серйозні захворювання серця, легенів, нирок тощо; проходили курс хіміотерапії, гормональної терапії, отримували стероїди або ліки, що пригнічують імунітет.

3. Отримайте направлення на щеплення

Після консультації ви підписуєте інформовану згоду на щеплення, підтверджуючи, що отримали відповіді на свої запитання. Лікар надає направлення в кабінет щеплення. Лікарі-ФОП можуть проводити вакцинацію дітей і дорослих у своїх кабінетах.

4. Вакцинуйтеся

Вакцинацію дітей та дорослих проводять медичні працівники — лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою.

На ваше прохання медичний працівник повинен надати ампулу з вакциною, на якій вказані термін придатності і серія. Крім того, на вакцинах є термоіндикатор: спеціальний елемент маркування, за допомогою якого можна переконатися, що вона зберігалася при правильній температурі і не втратила своїх властивостей. Зазвичай термоіндикатор виглядає як коло темного кольору, всередині якого розміщений невеличкий квадрат світлого кольору (зауважте, що квадрат ніколи не буває сніжно-білим, а завжди має відтінок). Поки квадрат світліший за коло — вакцина ефективна і може бути використана для щеплення. Якщо квадрат не видно взагалі або він темніший за коло — вакцина вже неефективна, тому використовувати її не варто (вакцина навряд чи викличе додаткові реакції, але не забезпечить належного захисту).

Вакцини не вводять у сідниці! Дорослим вакцину вводять у плече (дельтоподібний м'яз). Дітям — у стегно. Це важливо, адже якщо вакцина потрапить у жировий прошарок, імунітет може не сформуватися. Саме тому щеплення навіть дітям не роблять у сідницю.

5. Залишайтеся в медзакладі ще півгодини

Дуже рідко (менш як один випадок на мільйон) можлива анафілактична реакція, тому є правило: 30 хвилин після вакцинації дітей та дорослих не залишати медзаклад. Близько 10% пацієнтів після щеплення можуть скаржитися на біль у місці ін'єкції, почервоніння або ущільнення. Ці симптоми — нормальна реакція організму, зазвичай вони минають протягом кількох діб.

Протипоказання до вакцинації дітей та дорослих

На сьогодні в Україні протипоказанням до вакцинації дітей та дорослих є будь-яке гостре захворювання до одужання. Як повідомило МОЗ, готується наказ, згідно з яким гостра хвороба і температура до 38,5 градусів не будуть протипоказанням до планової вакцинації (згідно з рекомендаціями ВООЗ).

Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини, а також алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, желатин, неоміцин тощо) також входять до переліку протипоказань.

Імунітет може не сформуватися в онкохворих при хіміотерапії, в разі вживання великих доз стероїдних гормонів, ліків, що пригнічують імунітет, при СНІДі.

При вагітності не можна робити щеплення КПК (кір, краснуха, паротит) та інші вакцини, що містять живі віруси.

Вакцинацію дітей БЦЖ не роблять, якщо дитина при народженні важить менш як 2 кг або має дефекти системи фагоцитозу, важкі порушення в системі імунітету.

ОПВ (жива поліомієлітна вакцина) не вводиться, якщо є важкі форми імунодефіциту або хтось із членів сім'ї має протипоказання до цієї вакцини.

Як робити щеплення, якщо вакцинація вибилася з графіка або дитині не робили жодного щеплення? Безумовно, слід звернутися до свого лікаря. Якщо раптом із сімейним лікарем ви ще не визначилися, у вас немає з ним контакту або ви хочете отримати ще одну думку, в календарі щеплень є окремий розділ про вакцинацію дітей з порушенням графіка. Тут є відповіді на запитання, як поєднуються вакцини між собою, які вакцини використовуються. Є корисні інтернет-ресурси. Наприклад, вакцинальна карта — вакарта, так званий калькулятор щеплень. Ви заповнюєте анкету й отримуєте рекомендації як для дітей, так і для дорослих. Є також група в Facebook «Вакцинація: питання і відповіді» (відповідають фахівці).

Вакцинація дітей і дорослих: чи розширюватимуть календар щеплень?

«У нас є програма з імунопрофілактики, яка в першу чергу передбачає фінансові питання та планування на три роки, — пояснює Федір Лапій, дитячий інфекціоніст, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. — Розглядається питання щодо введення вакцинації проти пневмококової інфекції, ротавірусної інфекції та вірусу папіломи людини з 2021 року. Це не означає, що всі три вакцини буде введено в один рік. Є питання фінансів та доступності вакцин. Наприклад, проти пневмокока вакцина виробляється близько 26 місяців. Виробник має замовлення на декілька років вперед, тому Україна вже зараз має починати рухатися в цьому напрямку».