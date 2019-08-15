Вакцинация детей и взрослых от 10 инфекций: как правильно прививаться в Украине

Вакцинация детей и взрослых

https://racurs.ua/2420-vakcinaciya-detey-i-vzroslyh-ot-10-infekciy-kak-pravilno-privivatsya-v-ukraine.html

Ракурс

Перед началом учебного года стоит проверить наличие обязательных прививок у детей — напомнила недавно и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Дело в том, что государственные учебные заведения имеют право запрещать посещение занятий детям, не получившим прививок, необходимых по календарю вакцинации. Дополнительным аргументом заглянуть вместе с семейным врачом в карту вакцинации детей и взрослых является также корь, чуть сдавшая позиции летом, но готовящаяся к наступлению в сентябре. Вспышка кори «гуляет» по стране уже более двух лет, а врачи пророчат, что на смену кори может прийти дифтерия.

Loading...

По последним данным, число заболевших корью среди детей и взрослых составляет примерно 50 на 50. Как правило, болеют взрослые, не вакцинированные ранее или привитые одной дозой. Для многих из нас стало откровением, что иммунитет к дифтерии следует обновлять и во взрослом возрасте — каждые десять лет.

Вакцинация детей и взрослых — какие вакцины бесплатны

Вначале разберемся, что такое Национальный календарь прививок. Каждая страна определяет перечень инфекционных заболеваний, против которых она вакцинирует своих граждан за средства госбюджета или из других источников финансирования (одним из определяющих факторов в этом вопросе является финансовый). Собственно говоря, утвержденный график вакцинации детей в соответствии с возрастом и называют календарем прививок. Календарь прививок периодически обновляется (последнее обновление произошло в 2018 году).

В Украине за средства госбюджета можно проводить вакцинацию детей против 10 инфекционных заболеваний. Бесплатные прививки делают в коммунальных медицинских учреждениях. Как отмечают в Минздраве, недавно были разработаны нормативные документы, регулирующие передачу вакцин, закупленных государством, в частные медучреждения, присоединившиеся к медицинской реформе. Поэтому ждем окончательного урегулирования этого вопроса.

В профильном министерстве уверяют, что в стране есть все вакцины согласно Национальному календарю прививок (это вакцины от гепатита В, туберкулеза, кори, эпидпаротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции). Посмотреть полный список вакцин, которые закупает государство, и проверить их остаток в вашем регионе можно в таблице.

Взрослые могут получить бесплатные прививки от дифтерии и столбняка. В условиях вспышки кори были внесены изменения в приказы по иммунопрофилактике, сняты возрастные ограничения (ранее вакцинировали до 30 лет). Итак, безвозмездно привиться от кори могут взрослые любого возраста, контактировавшие с больными, не болевшие корью, не имеющие подтвержденных данных о прививках в медицинской карте, а также не имеющие иммунитета против кори (согласно результатам анализов, не имеющих антител IgG к кори). Медики, педагоги и военные также могут вакцинироваться от кори бесплатно, так как входят в группу риска.

Вакцинация детей и взрослых от дифтерии и столбняка — алгоритм

Дифтерия, как и корь, — опасная инфекция. Есть случаи осложненного течения кори, смертей. Однако в случае кори нет носительства возбудителя. Человек — носитель дифтерийной палочки может не подозревать о своем заболевании, не иметь признаков болезни, но способен заражать окружающих. И здесь уж как повезет. Если вы не привиты, нет защитных антител, способных нейтрализовать токсин, который производит возбудитель дифтерии, то можете заболеть. При тяжелой форме дифтерии токсин попадает в кровь, поражает сердечную мышцу (развивается миокардит). Пациент может пережить острый период дифтерии, но умереть через несколько недель от сердечной недостаточности. Токсин способен поражать нервную систему, почки...

Вакцинация детей и взрослых от дифтерии и столбняка не дает иммунитета на всю жизнь. Поэтому начиная с 26 лет нужно повторно вакцинироваться (это называется ревакцинацией) каждые 10 лет.

1. Загляните в свою медицинскую карту

Согласно календарю вакцинации детей, в детстве от дифтерии и столбняка вы должны были получить шесть доз вакцины, затем во взрослом возрасте вакцинироваться каждые десять лет. Если взрослый или ребенок от семи лет раньше не вакцинировались от дифтерии и столбняка, для полноценной защиты нужно получить как минимум три дозы вакцины АДС-М (анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием дифтерийного анатоксина) с четким интервалом: сначала первая доза, через месяц — вторая, через шесть месяцев после второй — третья.

2. Запишитесь на прием к семейному врачу или терапевту, с которым вы подписали декларацию

Во время консультации не стесняйтесь задавать врачу все интересующие вас вопросы о вакцинации детей и взрослых: возможных реакциях, процедуре прививки или о вакцинах. Не забудьте уведомить врача, если у вас есть аллергия на лекарства или еду, была реакция на предыдущие прививки, если сейчас вы принимаете лекарства или имеете серьезные заболевания сердца, легких, почек и т. д; проходили курс химиотерапии, гормональной терапии, получали стероиды или лекарства, подавляющие иммунитет.

3. Получите направление на прививку

После консультации вы подписываете информированное согласие на прививку, подтверждая, что получили ответы на свои вопросы. Врач оказывает направление в кабинет прививки. Врачи-ФЛП могут проводить вакцинацию детей и взрослых в своих кабинетах.

4. Вакцинируйтесь

Вакцинацию детей и взрослых проводят медицинские работники — врач, фельдшер, младший специалист с медицинским образованием.

По вашей просьбе медицинский работник должен предоставить ампулу с вакциной, на которой указаны срок годности и серия. Кроме того, на вакцинах есть термоиндикатор: специальный элемент маркировки, с помощью которого можно убедиться, что вакцину хранили при правильной температуре и она не потеряла своих свойств. Обычно термоиндикатор выглядит как круг темного цвета, внутри которого размещен небольшой квадрат светлого цвета (заметьте, что квадрат никогда не бывает снежно-белым, а всегда имеет оттенок). Пока квадрат светлее круга — вакцина эффективна и может быть использована для прививки. Если квадрат не видно вообще или он темнее круга — вакцина уже неэффективна, поэтому использовать ее не стоит (вакцина вряд ли вызовет дополнительные реакции, но не обеспечит надлежащей защиты).

Вакцины не вводят в ягодицу! Взрослым вакцину вводят в плечо (дельтовидную мышцу). Детям — в бедро. Это важно, ведь если вакцина попадет в жировую прослойку, иммунитет может не сформироваться. Именно поэтому прививки даже детям не делают в ягодицу.

5. Оставайтесь в медучреждении еще полчаса

Очень редко (менее одного случая на миллион) возможна анафилактическая реакция, поэтому есть правило: 30 минут после вакцинации детей и взрослых не покидать медучреждение. Около 10% пациентов после прививки могут отмечать боль в месте инъекции, покраснение или уплотнение. Эти симптомы — нормальная реакция организма, как правило, они проходят в течение нескольких суток.

Противопоказания к вакцинации детей и взрослых

На сегодня в Украине противопоказанием к вакцинации детей и взрослых является любое острое заболевание до выздоровления. Как сообщил Минздрав, готовится приказ, согласно которому острая болезнь и температура до 38,5 градусов не будут являться противопоказанием к плановой вакцинации (согласно рекомендациям ВОЗ).

Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины, а также аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, желатин, неомицин и т. д.) также входят в перечень противопоказаний.

Иммунитет может не сформироваться у онкобольных при химиотерапии, в случае употребления больших доз стероидных гормонов, лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе.

При беременности нельзя делать прививки КПК (корь, краснуха, паротит) и другие вакцины, содержащие живые вирусы.

Вакцинацию детей БЦЖ не делают, если ребенок при рождении весит менее 2 кг или имеет дефекты системы фагоцитоза, тяжелые нарушения в системе иммунитета.

ОПВ (живая полиомиелитная вакцина) не вводится, если есть тяжелые формы иммунодефицита или кто-то из членов семьи имеет противопоказания к этой вакцине.

Как прививаться, если вакцинация выбилась из графика или ребенку не делали ни одной прививки? Безусловно, следует обратиться к своему врачу. Если вдруг с семейным врачом вы еще не определились, у вас нет с ним контакта или вы хотите получить еще одно мнение, в календаре прививок есть отдельный раздел о вакцинации детей с нарушением графика. Здесь есть ответы на вопрос, как сочетаются вакцины между собой, какие вакцины используются. Есть полезные интернет-ресурсы. Например, вакцинальная карта — вакарта, так называемый калькулятор прививок. Вы заполняете анкету и получаете рекомендации как для детей, так и для взрослых. Есть также группа в Facebook «Вакцинация: вопросы и ответы» (отвечают специалисты).

Вакцинация детей и взрослых: будут ли расширять календарь прививок?

«У нас есть программа по иммунопрофилактике, которая в первую очередь предусматривает финансовые вопросы и планирование на три года, — объясняет Федор Лапий, детский инфекционист, член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. — Рассматривается вопрос о введении вакцинации против пневмококковой инфекции, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека с 2021 года. Это не значит, что все три вакцины будут введены в один год. Есть вопросы финансов и доступности вакцин. Например, против пневмококка вакцина производится около 26 месяцев. Производитель получает заказы на несколько лет вперед, поэтому Украина уже сейчас должна начинать двигаться в этом направлении».