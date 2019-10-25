Джефф Безос, фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n128553-glava-amazon-vtratyv-za-vechir-sim-milyardiv-dolariv.html

Ракурс

Джефф Безос, засновник онлайн-ритейлера Amazon і найбагатша людина на планеті за підсумками 2018 року, за вечір втратив 6,9 млрд дол.

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Фінансове становище бізнесмена погіршилося через падіння котирувань. Про це повідомляє CNBC.

24 жовтня американська корпорація Amazon представила звіт про прибуток у третьому кварталі. Реальні показники виявилися гіршими за прогнози. Згідно з заявою фахівців, зафіксовано падіння акцій компанії на 9%.

Безосу належать 57,6 млн акцій Amazon. Експерти зазначають, що в разі продовження падіння показників він поступиться першим рядком у списку найбагатших людей планети засновнику корпорації Microsoft Біллу Гейтсу.

Фінансово-економічний журнал Forbes оцінює статки Безоса в 114 млрд дол. У 2018 році доходи бізнесмена, як стверджують аналітики, становили 160 млрд дол. Розірвання шлюбу Безоса з дружиною Маккензі називають «найдорожчим розлученням в історії». Екс-дружині дісталася четверта частина акцій чоловіка в Amazon. У Forbes вважають, що це вплинуло на фінансовий стан мільярдера.

Раніше економіст Самюель Вільямсон провів аналіз активів багатих людей із різних епох. Згідно з його методикою, нафтовий магнат Джон Рокфеллер був заможнішим, аніж нинішні багатії. Цей показник є реальним, якщо не враховувати інфляцію, а оцінювати його частку в загальній економіці США в конкретний період часу.