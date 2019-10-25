"Это хамство": министр культуры ответил на оскорбления от Коломойского. Фото: Лига

https://racurs.ua/n128559-eto-hamstvo-ministr-kultury-otvetil-na-oskorbleniya-ot-kolomoyskogo.html

Ракурс

Владимир Бородянский, министр культуры Украины, ответил на оскорбления в свой адрес со стороны бизнесмена Игоря Коломойского. По словам главы Минкульта, со стороны олигарха это было ни что иное, как хамство.

Loading...

Украинский бизнесмен 21 октября прокомментировал извинения Бородянского перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за скандальное выступление хора Веревки и назвал министра подонком. Кроме того, Коломойский призвал Бородянского принести извинения всем, «кто пострадал от Гонтаревой». Министр в ответ на эти слова заявил, что он плохо относится к хамству, «но есть такие люди», передает «Радіо свобода».

В своем комментарии Бородянский назвал бизнесмена «невоспитанным человеком» и объяснил, почему решил принести извинения Гонтаревой.

Мое извинение я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым, — отметил министр.

Напомним, что песня в исполнении артистов «Квартала» и хора им. Веревки о пожаре в доме Гонтаревой в Гореничах, который произошол в сентябре этого года, вызвала волну возмущения. За нее перед Гонтаревой извинились даже некоторые члены правительственной команды. Сама экс-глава НБУ считает подобные шоу травлей, а вот олигарх Игорь Коломойский, на канале которого и прозвучало выступление, разнес вдребезги и упреки Гонтаревой, и позицию тех, кто ее защищает.