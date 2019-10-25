Дело Микитася: за экс-нардепа внесли 80 млн грн залога — СМИ. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n128560-delo-mikitasya-za-eks-nardepa-vnesli-80-mln-grn-zaloga-smi.html

Ракурс

Максим Микитась, бывший депутат Верховной Рады от «Воли народа», скоро может покинуть следственный изолятор, поскольку за него внесли 80 млн грн залога.

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За подозреваемого в присвоении 82 млн грн из бюджета заплатили его родственники, сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник среди правоохранителей.

По его информации, экс-нардеп покинет СИЗО в течение сегодняшнего дня. Он будет обязан носить электронный браслет и сдать паспорт для выезда за границу.

Микитася подозревают в осуществлении коррупционных схем при обмене квартир для военнослужащих Национальной гвардии Украины, в результате чего были незаконно присвоены 82 млн грн бюджетных средств. Кроме того в прокуратуре утверждают, что Микитась замышлял ликвидацию свидетеля по его делу.

Ранее суд наложил арест на имущество Микитася, в частности, на объекты недвижимости.