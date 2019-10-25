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НАБУ откроет еще одно производство против Виталия Кличко. Фото: Виталий Кличко в Facebook

НАБУ откроет уголовное производство против Кличко по факту возможной госизмены

25 окт 2019, 12:49
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Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство против мэра столицы Виталия Кличко.

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Детективы будут расследовать возможную государственную измену Кличко и его двух заместителей во время застройки Киева. В суд поступила жалоба на НАБУ относительно бездействия по расследованию возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса. Об этом сообщают «Українські новини».

Судьи ознакомились с результатами рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной самовольной застройки и реконструкции жилых и нежилых сооружений в столице. Жалобу Фемида рассмотрела 18 октября и обязала бюро открыть дело по этим фактам.

Напомним, 9 октября Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство против мэра Киева Виталия Кличко по факту злоупотребления властью и хищения средств при реконструкции Шулявского моста.

Кроме того, Кличко подозревают в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет средств бюджета Киева в особо крупных размерах.


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