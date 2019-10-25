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Ягуар» розробив авто для відеогри.

Компанія Jaguar презентувала свій перший віртуальний суперкар з електродвигуном (ФОТО, ВІДЕО)

25 жов 2019, 13:26
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У Токіо відбулася прем'єра першого віртуального суперкара компанії Jaguar (Ягуар) для гоночного симулятора Gran Turismo Sport.

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Автомобіль отримав назву Jaguar Vision Gran Turismo Coupé і являє собою повнопривідний електрокар. Під час створення віртуальної машини дизайнери британської марки шукали натхнення в гоночному минулому і сьогоденні бренду. Про це 25 жовтня повідомляє Motor1.

Автори концепту заявляють, що кузов машини створений з карбону та алюмінію. Маса машини 1 тис. 400 кг, під капотом — три електродвигуни (один спереду та два ззаду), які в сумі видають 1020 к. с. і 1200 Нм крутного моменту. Від нуля до 100 км/год. віртуальна машина набирає менше ніж за 2 сек., максимальна швидкість — 322 км/год.

Серед особливостей суперкара — активне антикрило, ІІ-бортова система KITT-E, яка надає потрібну водієві інформацію, голографічний проектор, а також бічні стекла з доповненою реальністю, на яких підсвічуються перешкоди і потенційно небезпечні об'єкти.

Як відомо, Gran Turismo Sport — це гоночна відеогра, розроблена компанією Polyphony Digital та видана Sony для PlayStation 4.

Новинка від «Ягуар». Фото: motor1

Новинка від «Ягуар». Фото: motor1

Нагадаємо, автомобільна компанія Aston Martin (Астон Мартін) планує вперше в своїй столітній історії випустити двоколісний транспорт. Мотоцикл британці розроблять спільно з маркою Brough Superior. Публічний показ новинки відбудеться на Міланському міжнародному мотосалоні.


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