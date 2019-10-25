Новини України

У ЦВК назвали умову для проведення виборів на окупованому Донбасі. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128564-u-cvk-nazvaly-umovu-dlya-provedennya-vyboriv-na-okupovanomu-donbasi.html

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Вибори на окупованому Донбасі не відбудуться до тих пір, поки Україна не поверне контроль над державним кордоном. Окрім того, території повинні покинути незаконні збройні формування.

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Як заявив новий голова Центральної виборчої комісії України Олег Діденко, таким чином, найближчим часом вибори на окупованій частині Донбасу провести не вийде. Зараз там можна провести вибори, які не будуть відповідати стандартам, сказав він в інтерв’ю виданню «Фокус».

Голова ЦВК нагадав, що в Україні діє закон про правовий режим на окупованих територіях, в якому чітко вказано, що вибори там не проводяться.

Щоб хоча би теоретично говорити про проведення виборів на цих територіях, потрібно прийняти інший закон. Це компетенція Верховної Ради. Які вона пропише процедури, що передбачить, поки прогнозувати складно, — додав Діденко.

Нагадаємо, що член партії «Слуга народу» Богдан Яременко висловив надію, що вибори на Донбасі можуть дати Україні можливість налагодити діалог з окупованим територіями.