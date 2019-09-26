Реформа армии: в ВСУ создадут модельные части НАТО, фото — Цензор

https://racurs.ua/n127342-zagorodnuk-budem-izbavlyatsya-ot-sovka-v-armii-s-pomoschu-modelnyh-chastey-nato.html

Ракурс

Для того чтобы окончательно избавиться от советского наследия, в ВСУ будут создавать так называемые модельные части НАТО. Такой опыт Украина будет перенимать у стран Североатлантического альянса вместе с новыми стандартами для вооруженных сил.

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Главная задача в этом вопросе — искоренить «совок» и наладить современные методы работы в армии. Об этом рассказал Андрей Загороднюк в интервью «Цензор.Нет».

По словам Загороднюка, у Украины есть все шансы добиться поставленной цели, а в качестве примера министр привел уже открытые центры подготовки сержантов с прописанной в мельчайших подробностях концепцией их подготовки. Важным аспектом изменений Загороднюк назвал работу с личным составом ВСУ.

Для успешного перерождения стандартов и методов работы каждый военнослужащий должен быть в курсе своих полномочий, — заявил министр.

Он считает, что модельные части НАТО — что-то вроде примера. Это бригады, которые будут отобраны для тестирования натовского подхода в так называемом ручном режиме. После отработки изменения можно будет вводить во всех частях ВСУ.

Ранее «Ракурс» писал о планах реформирования ВМС Украины — Загороднюк рассказывал о существующей концепции перестройки и о сотрудничестве с зарубежными партнерами.