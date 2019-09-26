Реформа армії: в ЗСУ створять модельні частини НАТО, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n127342-zagorodnuk-budemo-pozbavlyatysya-vid-sovka-v-armiyi-za-dopomogou-modelnyh-chastyn-nato.html

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Для того щоб остаточно позбутися радянської спадщини, в ЗСУ будуть створювати так звані модельні частини НАТО. Такий досвід Україна перейматиме у країн Північноатлантичного альянсу разом з новими стандартами для збройних сил.

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Головне завдання в цьому питанні — викоренити «совок» і налагодити сучасні методи роботи в армії. Про це розповів Андрій Загороднюк в інтерв’ю «Цензор.Нет».

За словами Загороднюка, в України є всі шанси домогтися поставленої мети, а як приклад міністр навів вже відкриті центри підготовки сержантів з прописаною в найдрібніших подробицях концепцією їх підготовки. Важливим аспектом змін Загороднюк назвав роботу з особовим складом ЗСУ.

Для успішного переродження стандартів і методів роботи кожен військовослужбовець повинен бути в курсі своїх повноважень, — заявив міністр.

Модельні частини НАТО — щось на зразок прикладу. Це бригади, які будуть відібрані для тестування натовського підходу в так званому ручному режимі. Після відпрацювання зміни можна буде вводити в усіх частинах ЗСУ.

Раніше «Ракурс» писав про плани на реформування ВМС України — Загороднюк розповідав про існуючу концепцію перебудови та про співпрацю із зарубіжними партнерами.