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Миротворчі місії НАТО з підрозділами ЗСУ, фото: United States European Command

Україна планує розширити участь у миротворчих місіях НАТО

25 жов 2019, 13:48
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Миротворчі місії НАТО стануть пріоритетним напрямком співпраці України з Північноатлантичним альянсом.

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Дмитро Кулеба, віце-прем'єр України з питань євроінтеграції, заявив про можливість розширення участі держави в операціях військово-політичного блоку. Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Сегодня».

За словами чиновника, українська сторона поінформувала Альянс про згоду на розширення участі Збройних сил України у місії в Косово. Також заплановано зміцнювати присутність України у ще одній операції.

Поки що не буду розкривати усіх деталей, — зазначив віце-прем'єр.

Кулеба додав, що ці кроки будуть дуже важливими, оскільки натомість Україна отримає підтримку від партнерів по НАТО.

Наголосив віце-прем'єр і на важливості співпраці зі створення та розвитку трастових фондів. Наразі щодо окремих із них є проблеми, зокрема, Кулеба нагадав про ситуацію із призупиненням роботи трастового фонду НАТО з кібербезпеки, що сталося влітку. Після цього було ініційовано обговорення можливості створення нового формату фонду.

Українські військові задіяні в миротворчих місіях по всьому світу. Підрозділи ЗСУ перебувають у Молдові, Косово, Демократичній Республіці Конго, Південному Судані, Кіпрі та Афганістані.

Раніше глава Міноборони Андрій Загороднюк розповів, що в ЗСУ почнуть позбавлятися від «совка» за допомогою НАТО. Сучасні методи функціонування підрозділів мають замінити радянську спадщину.


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