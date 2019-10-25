В Харькове произошла перестрелка у супермаркета. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Стрельбу возле супермаркета «Восторг» в Харькове устроили неизвестные.

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В результате стрельбы, которая произошла в 12.05 по улице Клочковской, пострадали два человека. Неизвестные устроили перестрелку на парковке вблизи супермаркета. Два человека произвели выстрелы из оружия у двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, второму медики оказывают необходимую помощь. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас правоохранители устанавливают личности потерпевших. Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле, который позже бросили и подожгли. В городе и области ввели полицейскую операцию «Сирена».

На месте перестрелки работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.

Впоследствии СМИ сообщили, что один из участников перестрелки погиб. Отмечается, что злоумышленник на вокзале в Харькове пытался бросить гранату в патрульных, но случайно подорвался на ней сам.

Напомним, 16 октября в Киеве три нетрезвых военнослужащих возвращалась домой с какого-то праздничного мероприятия, когда у них возник конфликт с местным жителем. Военные прострелили мужчине ноги.