Новини України

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Горбатюк підтвердив, що проти Богдана справді велося розслідування у ГПУ. Фото: ОПУ

Горбатюк підтвердив, що проти Богдана справді велося розслідування у ГПУ

25 жов 2019, 15:25
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Андрій Богдан, голова Офісу президента України, справді фігурував у матеріалах кримінального провадження в Управлінні спецрозслідувань Генпрокуратури, про що заявив його колишній керівник Сергій Горбатюк.

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За словами екс-глави управління, в прокуратурі були підозри, що Богдан мав вплив на судові рішення, згідно з якими Україну зобов’язали виплатити 3,2 млрд грн гарантій корпорації «Єдині енергетичні системи» перед Міністерством оборони Росії і ще 32 млн грн на користь РФ, сказав Горбатюк в ефірі «Громадського радіо».

По цій справі вже більше року ми готували проекти повідомлень про підозру суддям, але керівництво Генпрокуратури це блокувало. У цій справі є ряд осіб, які сприяли прийняттю рішень, і серед цих осіб перевіряли також і Богдана, — розповів він.

При цьому Горбатюку нічого не відомо про підозру, яку нібито готували Богдану.

Відзначимо, що в ефірі українського телеканалу ICTV голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький також підтвердив, що ні САП, ні Національне антикорупційне бюро не готуються вручати підозра Богдану.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, питання про можливість висунення підозри Богдану обговорювалося в Управлінні спецрозслідувань Генеральної прокуратури 21 жовтня. Слідство нібито вважає, що він впливав на рішення судів щодо незаконного стягнення з України понад 3 млрд грн.


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