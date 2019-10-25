Російський солдат застрелив вісьмох товаришів по службі. Фото: inforos.ru

https://racurs.ua/ua/n128573-u-rosiyi-viyskovoslujbovec-zastrelyv-vismoh-tovaryshiv-po-slujbi.html

Ракурс

На Забайкаллі військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації відкрив вогонь по своїх товаришах по службі.

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Збройний інцидент трапився 25 жовтня у селищі Гірське Ульотовського району Читинської області на території військової частини — ремонтно-технічної бази. Попередньо встановлено, що солдат строкової служби, який перебував на варті, почав із автомата розстрілювати своїх товаришів по службі. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на представника Міноборони Росії.

Зловмисник зумів застрелити вісьмох осіб. Попередньо встановлено, що щонайменше двоє осіб дістали вогнепальні поранення. Серед поранених — солдати-строковики.

Військовий, який влаштував стрілянину, живий, його вже затримали. Мотиви злочину наразі невідомі. На місце події вилетіла комісія на чолі з заступником міністра оборони Росії.

Нагадаємо, у серпні смертельну стрілянину у Київській області влаштував 22-річний старший солдат. Під час трагічного інциденту контрактник перебував у стані наркотичного сп’яніння — він вживав амфетамін.