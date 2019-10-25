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Російський солдат застрелив вісьмох товаришів по службі. Фото: inforos.ru

У Росії військовослужбовець застрелив вісьмох товаришів по службі

25 жов 2019, 15:46
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На Забайкаллі військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації відкрив вогонь по своїх товаришах по службі.

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Збройний інцидент трапився 25 жовтня у селищі Гірське Ульотовського району Читинської області на території військової частини — ремонтно-технічної бази. Попередньо встановлено, що солдат строкової служби, який перебував на варті, почав із автомата розстрілювати своїх товаришів по службі. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на представника Міноборони Росії.

Зловмисник зумів застрелити вісьмох осіб. Попередньо встановлено, що щонайменше двоє осіб дістали вогнепальні поранення. Серед поранених — солдати-строковики.

Військовий, який влаштував стрілянину, живий, його вже затримали. Мотиви злочину наразі невідомі. На місце події вилетіла комісія на чолі з заступником міністра оборони Росії.

Нагадаємо, у серпні смертельну стрілянину у Київській області влаштував 22-річний старший солдат. Під час трагічного інциденту контрактник перебував у стані наркотичного сп’яніння — він вживав амфетамін.


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