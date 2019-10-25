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Кабмін розглядає можливість призначення радником Гончарука російського екс-чиновника, фото: Україна Молода

Гончарук може отримати у радники російського екс-чиновника (ДОКУМЕНТ)

25 жов 2019, 15:55
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Сергій Алексашенко, колишній російський чиновник, може бути призначений радником українського прем'єра Олексія Гончарука.

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Секретаріат Кабінету міністрів розглядає таку можливість. Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Відомо, що Алексашенка можуть призначити радником Гончарука на громадських засадах. Заплановано додаткові консультації з цього питання зі співробітниками Служби безпеки України.

У свою чергу Гончарук вже прокоментував ці плани. За словами прем'єра, говорити про таке призначення наразі завчасно.

Такого радника в мене немає, — зазначив глава уряду.

Алексашенко в Російській Федерації обіймав посаду заступника міністра фінансів у 1993−1995 роках, а також був першим заступником голови правління Центробанку. З 2014 року проживає в США. Він не раз критикував російські державні інститути та дії президента РФ Володимира Путіна.

Кабмін розглядає можливість призначення радником Гончарука російського екс-чиновника, фото: Слідство.Інфо

Між тим нагадаємо, що Гончарук розповів, чи можливий запуск автобусних рейсів із материкової України до окупованого Криму.


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