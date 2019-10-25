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ДБР розслідує законність призначення Гройсмана прем’єром. Фото: Цензор.НЕТ

ДБР розслідує законність призначення Гройсмана прем'єр-міністром

25 жов 2019, 16:26
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Державне бюро розслідувань займеться розслідуванням щодо законності призначення в 2016 році Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України.

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Печерський районний суд Києва надав слідчим бюро доступ до документів Офісу президента України в рамках розслідування можливого зловживання владою при призначенні Гройсмана. Про це йдеться в ухвалі суду від 17 жовтня 2019 року.

ДБР з червня цього року веде розслідування за ст. 109 (повалення конституційного ладу), ст. 364 (зловживання владою) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Детективи в ході досудового розслідування встановили, що високопосадовці «зловживаючи службовим становищем, за відсутності передбачених законодавством підстав», внесли у квітні 2016 року до Верховної Ради подання на призначення прем'єр-міністра при відсутності коаліції.

На суді слідчий вказав, що з метою розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні пропозиції коаліції «Європейська Україна» щодо подання президента про призначення на посаду прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана, а також інших службових документів, які складались в ході «супроводження» зазначених документів (службові записки, довідки), — йдеться в ухвалі.

У бюро хочуть провести порівняльний аналіз порядку призначення прем'єром Гройсмана та Арсенія Яценюка, оскільки обидва призначалися за поданням коаліції «Європейська Україна».

Нагадаємо, 29 серпня уряд прем'єр-міністра Володимира Гройсмана склав повноваження перед новим складом Верховної Ради. Того дня в сесійному заді тодішній прем'єр зробив заяву про припинення роботи Кабміну.

Джерело: Ракурс


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