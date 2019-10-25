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Экс-нардеп Микитась вышел из СИЗО в электронном браслете, фото — facebook.com/maxim.mikitas

Экс-нардеп Микитась вышел из СИЗО в электронном браслете

25 окт 2019, 22:30
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Бывшего народного депутата Максима Микитась выпустили из следственного изолятора. Ранее сообщалось, что за экс-нардепа из группы «Воля народа» внесли 80 млн грн залога.

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Об освобождении Микитася из СИЗО сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сообщается, что на Микитася одели электронный браслет.

Народного депутата VIII созыва подозревают в причастности к схеме хищении средств, связанной с жильем для Национальной гвардии. НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии во время обмена квартир и гаражей — с Печерска на Красный хутор. Вероятно, он действовал в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровим.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил ему меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога 5,5 млн грн. Эти деньги внесли за него, но Апелляционная палата ВАКС арестовала Микитася и подняла сумму залога до 80 млн грн.

Стало известно, что и Государственное бюро расследований подозревает Микитася, а именно — в незаконной легализации более 200 млн грн. Эти деньги он якобы «отмыл» через подставных лиц и подделал документы для получения корпоративных прав на объекты строительства.


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