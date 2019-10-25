Facebook запустил собственную ленту новостей, фото - The Next Web

https://racurs.ua/n128589-facebook-zapustil-sobstvennuu-lentu-novostey.html

Ракурс

Социальная сеть Facebook (Фейсбук) в тестовом режиме запустила свой собственный сервис новостей — раздел Facebook News. Предполагается, что пользователи получат доступ к публикациям нескольких десятков средств массовой информации, среди которых Wall Street Jornal, Wasington Post, Fox News.

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Со всеми участниками проекта подписаны лицензионные соглашения. В официальном релизе компании рассказали, что впервые будут платить за право пользования новостным контентом. Суммы сделок не раскрываются.

Ленту новостей можно будет настраивать в соответствии со своими предпочтениями. В разделе будут новости, подобранные командой журналистов, персонализированные для каждой публикации и заметки по отдельным тематикам.

В начале года мы опросили более 100 тыс. человек в США о том, какие темы интересовали их больше всего, и обнаружили, что мы недооцениваем много тем, которые интересуют людей больше всего. Это касается развлечений, здравоохранения. бизнеса и спорта, — отметили в Facebook.

На начальном этапе местные репортажи будут доступны примерно 200 тыс. пользователям из крупных городов: Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес и Бостон. Местные газеты, распространяемые в этих районах, получат приоритетный доступ к новостной платформе. Полноценный запуск Facebook News запланирован на 2020 год.

Читатели могут знакомиться как с новостными сюжетами и репортажами в своем городе, так и с наиболее релевантными новостями внутри страны за день, подписываться на отдельные рубрики (бизнес, развлечения, наука) и издателей, а также скрывать неинтересны публикации и подключать платные подписки.

Контент, который будет попадать в Facebook News, пройдет строгую проверку. Представители компании обещают, что в новый раздел будут допущены только те издания, которые избегают кликбейта и «желтых» заголовков, не распространяющие ненавистнические высказывания и дезинформацию, проверяют факты и придерживаются внутренней политики Facebook.

В сентябре соцсеть начала скрывать количество «лайков» для публикаций и просмотров видео. Такое нововведение заработало пока только на территории Австралии. В этой стране владельцы учетных записей не смогут видеть количество просмотров видео и реакции на публикации других людей. В то же время они смогут видеть эти данные относительно собственных сообщений.