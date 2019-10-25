Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Facebook запустив власну стрічку новин, фото — The Next Web

Facebook запустив власну стрічку новин

25 жов 2019, 21:47
999

Соціальна мережа Facebook (Фейсбук) в тестовому режимі запустила свій власний сервіс новин — розділ Facebook News. Передбачається, що користувачі отримають доступ до публікацій декількох десятків засобів масової інформації, серед яких Wall Street Jornal, Wasington Post, Fox News.

Loading...

З усіма учасниками проекту підписані ліцензійні угоди. В офіційному релізі компанії розповіли, що вперше будуть платити за право користування новинним контентом. Суми угод не розкриваються.

Стрічку новин можна буде налаштовувати відповідно до своїх уподобань. У розділі будуть новини, підібрані командою журналістів, персоналізовані для кожного користувача публікації і замітки по окремим тематиками.

На початку року ми опитали понад 100 тис. осіб в США про те, які теми цікавили їх найбільше, і виявили, що ми недооцінюємо багато тем, які цікавлять людей найбільше. Це стосується розваг, охорони здоров’я. бізнесу і спорту, — відзначили в Facebook.

На початковому етапі місцеві репортажі будуть доступні приблизно 200 тис. користувачам з великих міст: Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес і Бостон. Місцеві газети, поширювані в цих районах, отримають пріоритетний доступ до новинної платформі. Повноцінний запуск Facebook News запланований на 2020 рік.

Читачі можуть знайомитися як з новинними сюжетами і репортажами в своєму місті, так і з найбільш релевантними новинами всередині країни за день, підписуватися на окремі рубрики (бізнес, розваги, наука) і видавців, а також приховувати нецікаві публікації і підключати платні підписки.

Контент, який потраплятиме в Facebook News, пройде сувору перевірку. Представники компанії обіцяють, що новий розділ будуть допущені тільки ті видання, які уникають клікбейта і «жовтих» заголовків, не поширюють ненависницькі висловлювання і дезінформацію, перевіряють факти і дотримуються внутрішньої політики Facebook.

У вересні соцмережа почала приховувати кількість «лайків» для публікацій та переглядів відео. Таке нововведення запрацювало поки тільки на території Австралії. У цій країні власники облікових записів не зможуть бачити кількість переглядів відео та реакції на публікації інших людей. Водночас вони матимуть змогу бачити ці дані щодо власних дописів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

В Гончарука повідомили, скільки заробить бюджет від легалізації рулетки

В уряді прем'єр-міністра Олексія Гончарука повідомили, скільки може заробити державний бюджет від легалізації грального бізнесу. Міністр фінансів Маркарова припустила, що такий крок сприятиме надходженню до 9 млрд грн

Новини України
20:13

Закон про покарання нардепів за прогули підписав Зеленський

Закон про позбавлення депутатів виплат за прогули підписав 25 жовтня президент України Зеленський. Новація позбавлятиме частини виплат депутатів, які без поважних причин пропустили засідання Ради чи засідання комітетів, до яких вони входять

Новини України
18:52

У Росії військовослужбовець застрелив вісьмох товаришів по службі

Надзвичайна подія сталася в Російській Федерації — на Забайкаллі військовослужбовець відкрив вогонь по товаришах по службі. Внаслідок події восьмеро осіб загинули, двоє дістали поранення

Світові новини
15:46
Новини партнерів
Загрузка...