Facebook запустив власну стрічку новин, фото — The Next Web

https://racurs.ua/ua/n128589-facebook-zapustyv-vlasnu-strichku-novyn.html

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Соціальна мережа Facebook (Фейсбук) в тестовому режимі запустила свій власний сервіс новин — розділ Facebook News. Передбачається, що користувачі отримають доступ до публікацій декількох десятків засобів масової інформації, серед яких Wall Street Jornal, Wasington Post, Fox News.

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З усіма учасниками проекту підписані ліцензійні угоди. В офіційному релізі компанії розповіли, що вперше будуть платити за право користування новинним контентом. Суми угод не розкриваються.

Стрічку новин можна буде налаштовувати відповідно до своїх уподобань. У розділі будуть новини, підібрані командою журналістів, персоналізовані для кожного користувача публікації і замітки по окремим тематиками.

На початку року ми опитали понад 100 тис. осіб в США про те, які теми цікавили їх найбільше, і виявили, що ми недооцінюємо багато тем, які цікавлять людей найбільше. Це стосується розваг, охорони здоров’я. бізнесу і спорту, — відзначили в Facebook.

На початковому етапі місцеві репортажі будуть доступні приблизно 200 тис. користувачам з великих міст: Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес і Бостон. Місцеві газети, поширювані в цих районах, отримають пріоритетний доступ до новинної платформі. Повноцінний запуск Facebook News запланований на 2020 рік.

Читачі можуть знайомитися як з новинними сюжетами і репортажами в своєму місті, так і з найбільш релевантними новинами всередині країни за день, підписуватися на окремі рубрики (бізнес, розваги, наука) і видавців, а також приховувати нецікаві публікації і підключати платні підписки.

Контент, який потраплятиме в Facebook News, пройде сувору перевірку. Представники компанії обіцяють, що новий розділ будуть допущені тільки ті видання, які уникають клікбейта і «жовтих» заголовків, не поширюють ненависницькі висловлювання і дезінформацію, перевіряють факти і дотримуються внутрішньої політики Facebook.

У вересні соцмережа почала приховувати кількість «лайків» для публікацій та переглядів відео. Таке нововведення запрацювало поки тільки на території Австралії. У цій країні власники облікових записів не зможуть бачити кількість переглядів відео та реакції на публікації інших людей. Водночас вони матимуть змогу бачити ці дані щодо власних дописів.