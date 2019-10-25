Екс-нардеп Микитась вийшов із СІЗО в електронному браслеті, фото — facebook.com/maxim.mikitas

https://racurs.ua/ua/n128590-eks-nardep-mykytas-vyyshov-iz-sizo-v-elektronnomu-brasleti.html

Ракурс

Колишнього народного депутата Максима Микитася випустили зі слідчого ізолятора. Раніше повідомлялося, що за екс-нардепа з групи «Воля народу» внесли 80 млн грн застави.

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Про звільнення Микитася із СІЗО повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Повідомляється, що на Микитася одягли електронний браслет.

Народного депутата VIII скликання підозрюють у причетності до схеми розкраданні коштів, пов’язаної із житлом для Національної гвардії. НАБУ і САП повідомили йому про підозру в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і гаражів — з Печерська на Червоний хутір. Ймовірно, він діяв у змові з колишнім командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим.

Раніше Вищий антикорупційний суд України призначив йому запобіжний захід у виді арешту із правом внесення застави 5,5 млн грн. Ці гроші внесли за нього, але Апеляційна палата ВАКС арештувала його і підняла суму застави до 80 млн грн.

Стало відомо, що й Державне бюро розслідувань підозрює Микитася в іншому злочині, а саме — у незаконній легалізації понад 200 млн грн. Ці гроші він буцімто «відмив» через підставних осіб і підробив документи для отримання корпоративних прав на об'єкти будівництва.