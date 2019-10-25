Стрельба и взрыв в Харькове: в разборках погиб свидетель по делу Вороненкова, фото — "Салтовка"

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Во время перестрелки в Харькове 25 октября погиб свидетель по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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Об убийстве в Шевченковском районе Харькова Владимира Бороха, который проходил по делу Вороненкова, сообщают в «Фейсбук» «Ґрати» со ссылкой на адвоката Святослава Пархоменко. Этот адвокат защищает Александра Лося — подозреваемого в организации убийства Вороненкова.

Борох, мол, был «правой рукой» Георгия Исакова, которого в 2016 году осудили в Харькове до пяти лет лишения свободы за похищение человека и вымогательство. Впоследствии он освободился благодаря «закону Савченко». Исаков выжил в сегодняшней перестрелке и находится с многочисленными ранениями в больнице.

Летом 2017 года полиция задержала Борохове и Лося, которого подозревают в пособничестве в убийстве Вороненкова. Лосю отводилась роль водителя, он также следил за жертвой. Его адвокат утверждает, что Борох знал о подробностях покушения на Вороненкова и должен был свидетельствовать в суде о них.

Кроме того, харьковские СМИ сообщили, что Исаков был заместителем руководителя печально известного харьковского спортивного клуба «Оплот». Именно о нескольких предыдущих покушений на него утверждал сегодня руководитель Национальной полиции Харьковской области.

Напомним, сегодня в Харькове возле супермаркета «Восторг» на улице Клочковской произошла стрельба. Впоследствии во время погони киллер взорвал себя гранатой возле железнодорожного вокзала.

Экс-депутат Госдумы Вороненков был застрелен в центре Киева возле гостиницы «Премьер Палас» 23 марта 2017 года. По данным СБУ, убийство совершил уроженец Севастополя Павел Паршов. СБУ не исключает, что убийца был агентом ФСБ.